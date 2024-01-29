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Yerel Diyarbakır'da kardan kapanan 474 kilometre yol ulaşıma açıldı
Yerel

Diyarbakır'da kardan kapanan 474 kilometre yol ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 16:34:00 -
Diyarbakır'da kardan kapanan 474 kilometre yol ulaşıma açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 22 kırsal mahalleye ulaşımı yeniden sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 22 kırsal mahalleye ulaşımı yeniden sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları devam etti.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde 29 araç ve 46 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada, ilçelerden Çermik, Çüngüş, Dicle, Hani, Kulp, Lice ve Silvan'a bağlı 22 kırsal mahalleye ulaşım sağlanan 474 kilometre yol açtı.

Kar yağışının devam ettiği Kulp'ta ekipler, 8 yerleşim yerinde kapalı olan yaklaşık 100 kilometre yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada, ekipler, gece yol açma çalışması yürüttüğü Silvan'ın Boyunlu-Bayrambaşı grup mahalle yolunda araçları arızalanan ve yolda mahsur kalan aileyi evine ulaştırdı.
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