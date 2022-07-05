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Gündem Diyarbakır'da karakola alçak saldırı
Gündem

Diyarbakır'da karakola alçak saldırı

Diyarbakır Yenişehir'de polis karakoluna EYP'li saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 04:03:00 -
Diyarbakır'da karakola alçak saldırı

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler el yapımı patlayıcılarla karakol önene geldi. EYP'leri karakola atan saldırganlar başarılı olamayınca patlayıcılar yol ortasında infilak etti.

Bir anda büyük bir sesle oluşan patlama sonrası çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden hemen uzaklaştı.

Ölü veya yaralı yok

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, olayda ölü ve yaralı olmadığını aktardı. Polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. MOBESE ve iş yeri kameraları inceleniyor.

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