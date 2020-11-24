DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Karacadağ Lav Yolu Mağara Oryantiring Yarışması" düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle Çınar ilçesi Dişlibaşak Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen yarışmaya katılan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ilk bölümünde, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da yer aldı.

Kaymakam Büyüknalçacı, Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırında bulunan, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt platonun, bu süreçte doğa sporcuları ve bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini söyledi.

Doğaseverler için parkurun büyük fırsat sunduğunu dile getiren Büyüknalçacı, "Volkanik dağın patlaması sonucu oluşan bir alan. Parkurun jeopark ilan edilmesi için farkındalık girişiminde bulunuyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin ise bölgenin tanıtılıp turizme kazandırılması için ilk kez mağara oryantiringi etkinliği düzenlediklerini, lav yolunda çok sayıda mağara bulunduğunu belirtti.



Sporculardan Esra Uçaman da lav vadisindeki yarışmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Pandemi döneminde genç ve çocuklarımızın doğadaki spor faaliyetlerine katılımını sağlamalıyız. Bu sporun ve alanın tanıtımı için yarışmaya katıldık." ifadelerini kullandı.