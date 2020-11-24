  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da "Karacadağ Lav Yolu Mağara Oryantiring Yarışması" düzenlendi
Aktüel

Diyarbakır'da "Karacadağ Lav Yolu Mağara Oryantiring Yarışması" düzenlendi

Doğa sporcuları ve tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alan Karacadağ bölgesindeki mağaralarda düzenlenen yarışma, kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:53:23 -
Diyarbakır'da "Karacadağ Lav Yolu Mağara Oryantiring Yarışması" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Karacadağ Lav Yolu Mağara Oryantiring Yarışması" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle Çınar ilçesi Dişlibaşak Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen yarışmaya katılan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ilk bölümünde, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da yer aldı.

Kaymakam Büyüknalçacı, Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırında bulunan, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt platonun, bu süreçte doğa sporcuları ve bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini söyledi.

Doğaseverler için parkurun büyük fırsat sunduğunu dile getiren Büyüknalçacı, "Volkanik dağın patlaması sonucu oluşan bir alan. Parkurun jeopark ilan edilmesi için farkındalık girişiminde bulunuyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin ise bölgenin tanıtılıp turizme kazandırılması için ilk kez mağara oryantiringi etkinliği düzenlediklerini, lav yolunda çok sayıda mağara bulunduğunu belirtti.

Sporculardan Esra Uçaman da lav vadisindeki yarışmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Pandemi döneminde genç ve çocuklarımızın doğadaki spor faaliyetlerine katılımını sağlamalıyız. Bu sporun ve alanın tanıtımı için yarışmaya katıldık." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Arınç'ın zoruna gitti: Rencide oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. Rencide oldum" dedi...
Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil
Gündem

Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik sözlerini eleştiren Cumhurbaş..
Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar
Dünya

Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Dr. Nasır Hariri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin masaya dahil edilmesi için birçok..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay