Diyarbakır'da İsmet Barcin'in öldüğü saldırıda 8 sanığa müebbet hapis istemi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi'nde 12 Kasım 2025'te bir eve yönelik silahlı saldırıda İsmet Barcin hayatını kaybetmiş, 10 yaşındaki J.B. ağır yaralanmıştı. Olaya ilişkin tutuklu 9 kişiden 8'inin "kasten öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve 6 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Harun, Yusuf, Ejder, Ramazan, Yunus, Sadık, Ersin, Murat ve Mithat Barcin ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, saldırıyı yapan tutuklu sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Saldırıya uğrayan tutuklu müşteki sanık Harun Barcin ile saldıranların babası tutuklu müşteki sanık Ramazan Barcin tahliye edildi. Husumetli aileler arasında gerçekleşen saldırının duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Ayrancı: "Evde silah kullanabilen kimse yok, sadece kadın ve çocuklar var"

Harun Barcin'in avukatı Zeynep Sena Ayrancı, İsmet Barcin'in bulunduğu eve iki farklı amcasının oğlu olan 8 kişinin uzun namlulu silahlarla saldırdığını söyledi. Saldırılan evde 11 kadın ve çocuk bulunduğunu belirten Ayrancı, "Evde silah kullanabilen kimse yok, sadece kadın ve çocuklar var. Bu saldırı tamamen savunmasız kadın ve çocuklara yapılan bir saldırı" dedi.

Ayrancı, duruşmada maktulün kardeşi olan müvekkili hakkında, karşı tarafı tahrik edip çatışmaya neden olmuş gibi bir senaryo oluşturulduğunu öne sürdü. Avukat, jandarma olay yerine geldiğinde hem o 8 kişinin hem de Harun Barcin'in gözaltına alınıp tutuklandığını, 11 aylık tutukluluk döneminin ardından müvekkilinin ilk duruşmada tahliye edildiğini anlattı.

Avukata göre 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Ayrancı, saldırıda yaralanan 10 yaşındaki çocuğun durumunu da aktardı: "1 ay kadar kurşunla yaşadı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Çok büyük mağduriyeti var. Halen tedavi devam ediyor." Avukat, psikolojisi bozulduğu için bazı dönemler J.B.'yi tetikleyen şeyler yaşandığını, çocuk için "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırma talep edildiğini belirtti.

İsmet Barcin ve J.B. dışında evde 6 kadının daha bulunduğunu söyleyen Ayrancı, saldırıya gelen 8 kişi için onlara yönelik de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza istendiğini kaydetti. Avukat, "İddia makamının bu ceza talebi gerçekleşirse her biri için 60 yıl artı müebbet gibi bir ceza söz konusu" dedi.

Avukattan azmettirici iddiası: "Azmettiren kişi Mithat Barcin'miş"

Ayrancı, müvekkilinin ve ailesinin olayın başından beri kurşunu sıkanların yalnızca tetikçi olduğunu söylediğini aktardı. Dosyadaki kısıtlılık nedeniyle içeriği uzun süre göremediğini, iddianame hazırlandıktan sonra mesaj geçmişlerine ulaştığını anlatan avukat, "Yazılan mesaj geçmişleri o kadar caniceydi ki bunların acıdan dolayı söylenen sözler olmadığını okuyarak görmüş oldum. Gerçekten de azmettiren biri varmış. Azmettiren kişi Mithat Barcin'miş" dedi.

Avukatın anlatımına göre Mithat Barcin, olay anında olay yerinde olmadığı için hakkında o dönem tutukluluk kararı çıkmadı. İddianamenin yazılmasının ardından iddia makamı tutukluluğunu talep etti; ancak mahkeme, yeterince somut delil bulunamadığı gerekçesiyle henüz bu yönde karar vermedi.

Müvekkilinin bulunduğu köy ile Mithat Barcin'in kaldığı köy arasında 4 kilometre mesafe olduğunu, onun dışarıda olmasının müvekkilinin ailesi için büyük tehlike arz ettiğini söyleyen Ayrancı, "Bir sonraki duruşmada en büyük beklentim Mithat Barcin için tutukluluğa karar verilmesi. Bunun için çalışacağım" diye konuştu.

Dosyada tutuklu müşteki sanıklar Yusuf B., Ejder B., Ramazan B., Yunus B., Sadık B., Ersin B., Murat B. ve Mithat B. hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.