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Aktüel
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Yeniakit Publisher
Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor

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Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kapya biberin Amik Ovası'nda hasadı sürerken tatlı kapya biber, tarlada kilogramı 20 liradan alıcı buluyor. Çiftçi, ürünün manavda 100 liraya ulaştığını belirtiyor.

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Foto - Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor

Hatay'ın bereketli Amik Ovası'nda kavurucu sıcaklara rağmen kapya biber hasadı sürüyor.

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Foto - Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor

Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ahmet Aksoy, 15 dönümlük tarlasında ektiği tatlı kapya biberin hasadını yapıyor. Tarım işçileri tarafından elle toplanan tatlı biberler, tarladan 20 TL'den alıcı buluyor.

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Foto - Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor

Aşırı yağışların etkisiyle dönüm başına aldığı verimin düştüğünü ifade eden çiftçi Ahmet Aksoy, geçen seneye göre bu sene hasadın çok geç olduğunu ve mahsulün de az çıktığını söyledi. Bunun en büyük nedeninin aşırı yağışlar olduğunu dile getiren Aksoy, “Bir aydan beri hasada başladık. Verim aslında iyi ama yağmur da geliyor. Bu yüzden mahsulün çoğu yine çürüyecek ve tarlada kalacak. Şu anda biber, tarlada kilosu 20 TL iken manavlara ulaşana kadar 100 TL oluyor. Bu biberi salça yapmak için kullanıyorlar, evlerde de tüketiliyor. Biz zaten kendi evimiz için de yapıyoruz. Biberli ekmekte ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor, biber salçası olmazsa olmaz” dedi.

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Foto - Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat sürüyor

Aksoy, geçen sene dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldıklarını ancak bu sene yağmurdan dolayı 1,5 ton bile alamayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti: “Çok yağmur yağdı, sel vurdu burayı ve çok geç kaldık. İşçilere günlük bin 100 TL yevmiye veriyoruz. Sabah saat 06.00'da geliyoruz. Amele varsa 13.30 gibi bırakıyoruz ama biz devam ediyoruz. Bugün hava çok sıcak, bu sıcakta çalışmak çok zor. Çiftçinin emeğine ne kadar fiyat biçseler de emeğinin karşılığı biçilemez. Mecbur ekmek parası için çalışıyoruz, bazen gölgeye kaçıyoruz. Bakın, saat 06.00'dan beri buradayız, daha rüzgar bile esmedi. İsterse 50 derece olsun, yine devam edeceğiz. Çünkü ürünü zamanında toplamazsak bu sefer bozulacak. Biberleri elle topluyoruz, çuvallara koyuyoruz. Daha sonra hava alması için kırmızı filelere koyuyoruz. Akşam da fabrikaya götürüyoruz.”

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Yorumlar

ziyaretçi

Güya operasyon var, hırsızlık daha da büyüyerek devam ediyor. İş yapıyormuş gibi görünmeyi bırakın 3 harfli sermaye babalarını hapse atın holdinglere el koyun.
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