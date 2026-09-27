  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!' İtalyanlar, Bursa çok eksikle geliyor! 10 futbolcusu Türkiye maçında olmayacak Yanardağ harekete geçti, uçuşlar durdu! Bakan Ersoy'dan dünya turizm günü mesajı Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti Aziz Yıldırım'dan, Saran yönetimine: Sizi ibra etmeyeceğim... Genel Kurul'da gergin anlar... Türkiye’ni ulaşım ağına bir mühür daha: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşecek! Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat heyecanı sürüyor 17 maç kaldı ve belirsizlik sürüyor! Beşiktaş 20 milyon euro daha ödeme yapmak zorunda kalacak
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

İstanbul’daki dev üniversite hastanesinde akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Murat Tarakçı, sağ kulağındaki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede yanlış taraf ameliyatı yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre sağ kulak yerine sol kulağına tüp takılan Tarakçı, aynı gün ikinci kez ameliyata alındı. Tarakçı, operasyonların ardından işitme ve denge kaybı yaşadığını belirterek hukuki süreç başlattı.

#1
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Murat Tarakçı, tedavi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Genç adamın sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldı. Yapılan yanlışlık fark edilince Tarakçı aynı gün ikinci kez ameliyata alındı. İşitme ve dengi kaybı yaşayan Tarakçı hukuki süreç başlatarak hakkını arıyor.

#2
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

Kulak ağrısı şikayetiyle Tuzla’da hastaneye başvuran Murat Tarakçı'nın yapılan tetkiklerinde sağ orta kulağında sıvı birikmesi olduğu belirlendi. Sağ kulağına işlem yapılması planlanarak ameliyata alınan Tarakçı, operasyondan uyandığında sol kulağında şiddetli bir ağrı hissetti. Görevlilere hangi kulağının ameliyat edildiğini soran ve sol kulağına işlem yapıldığını öğrendi. Yapılan hatanın fark edilmesinin ardından ameliyat ekibi yeniden toplanarak hastayı aynı gün içerisinde ikinci kez genel anestezi altında ameliyata aldı ve bu kez sağ kulağa işlem uygulandı.

#3
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

SAĞ KULAK YERİNE SOL KULAĞA İŞLEM YAPILDI: Yaşadığı süreci anlatan Murat Tarakçı, "Kulak ağrısı şikayetiyle hastanede muayene oldum. Yapılan test ve tetkikler sonucunda sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım. Ameliyat sonucunda, test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi. Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim ve sedyeyi götüren kişiye 'Siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz?' diye sordum ve sol kulağım olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim" dedi.

#4
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

AYNI GÜNDE İKİ DEFA AMELİYAT OLDU: Ameliyat sonrası yaşadığı şaşkınlığı anlatan Tarakçı, aynı gün ikinci kez ameliyata alınmasının kendisi için travmatik bir süreç olduğunu belirterek, "Daha sonra ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyata alınmam gerektiği söylendi. İkinci ameliyata alınıp yapılması gereken kulağı daha sonradan tekrar ameliyat ettiler. Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı, yoksa başkasına yapılması gereken bir ameliyat bende mi yapıldı? Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım" diye konuştu.

#5
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

AMELİYAT SONRASI ÇINLAMA, UĞULDAMA, İŞİTME KAYBI VE DENGE KAYBI OLUŞTU: Ameliyatların ardından bitmeyen bir çınlama, uğultu, işitme ve denge kaybı yaşadığını öne süren Tarakçı, şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım. Burası bir üniversite hastanesi. Yılda sağlık sektörüne belki yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştiriliyor. Bir profesör tarafından sağ ve sol karıştırılması gerçekten vahim bir hata. Tekrarın başka insanlar üzerinde yaşamaması için gerekli düzeltmeleri hastanenin yapmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın da bunları gerekli şekilde denetlemesini istiyorum."

#6
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

"KABULÜ MÜMKÜN OLMAYAN, TIBBİ AĞIR BİR UYGULAMA HATASIDIR": Tarakçı'nın avukatı Hakan Yıldız ise olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Müvekkilim birkaç hafta önce Okan Üniversitesi Hastanesi'nde bir cerrahi operasyon geçirdi. Tüm tıbbi belgelerde müvekkilin sağ kulağına işlem yapılması gerektiği kesin olarak belirtilmesine rağmen müvekkilin sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağına tüp takılması, tıp hukukunda 'yanlış taraf cerrahisi' olarak adlandırılan ve kabulü mümkün olmayan, tıbbi ağır bir uygulama hatasıdır. Biz olayda gerekli güvenlik cerrahi, cerrahi protokollerin gerçekleşmediğini, buna uyulmadığını, ayrıca çok kısa süre içerisinde iki kez genel anesteziye maruz bırakıldığı için tıbbi olarak ek riskler de sağlık açısından gerçekleştiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

"HEM HASTANE HEM GEREKLİ HEKİM HAKKINDA ŞİKAYETLERİMİZİ YAPTIK" Soruşturma izni beklediklerini aktaran Yıldız, "Biz hem hastane hem gerekli hekim hakkında şikayetlerimizi yaptık. Şu an adli kısım yönünden Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de bu iznin verileceğini düşünüyoruz. Daha sonraki süreçte de müvekkilin haklarını korumak için süreci titizlikle takip edeceğiz. Yani müvekkilim ameliyat sonrası hem genel anestezi alması hem de yanlış taraf cerrahisi nedeniyle sürekli kulağında çınlama, uğultu hissediyor. Hatta sürekli sessiz, sakin, kalabalık ortamlardan uzak, özellikle doğada vakit geçirmeye artık mecbur kaldı. Hem de denge kaybı yaşıyor, böyle bir mağduriyeti var. Hastane yönetimiyle ve profesör doktorla görüştük ama herhangi bir sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ: Öte yandan, iddiaların odağındaki hastane yönetimi ise devam eden hukuki süreç nedeniyle şu aşamada bir açıklama yapmanın uygun olmayacağını, yargı mercilerinden resmi bir yazı ulaşması halinde gerekli cevabın verileceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında sermaye piyasasındaki tartışmalı hisse işlemlerini gündemine aldı. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız

MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Kendini seçilmiş zanneden, tüm insan..
Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi!
Dünya

Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi!

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir mezarlıkta kardeşinin kabrini ziyaret eden 36 yaşındaki İbrahim Fevzi Muhsin, siyonist rejime ait insa..
Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı
Gündem

Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı

“Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Tançalan’ın otoparkında yapılan aramalard..
Ali Karahasanoğlu’ndan fon soruşturmasına dikkat çeken çıkış: "Babalar tutuklanmadı ama oğullar…?
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan fon soruşturmasına dikkat çeken çıkış: “Babalar tutuklanmadı ama oğullar…?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasını geçmişteki benzer sür..
Bakan Fidan’dan El Salvadorlu mevkidaşıyla kritik görüşme
Gündem

Bakan Fidan’dan El Salvadorlu mevkidaşıyla kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill’in görüşmesinin ardından iki ülke arasında Çifte Vergilendirmen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23