Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti

AYNI GÜNDE İKİ DEFA AMELİYAT OLDU: Ameliyat sonrası yaşadığı şaşkınlığı anlatan Tarakçı, aynı gün ikinci kez ameliyata alınmasının kendisi için travmatik bir süreç olduğunu belirterek, "Daha sonra ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyata alınmam gerektiği söylendi. İkinci ameliyata alınıp yapılması gereken kulağı daha sonradan tekrar ameliyat ettiler. Şok oldum çünkü beklemiyordum. Ne işlem yapıldığını da bilmiyorum. Doğru bir ameliyat mı, yanlış bir ameliyat mı, yoksa başkasına yapılması gereken bir ameliyat bende mi yapıldı? Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım" diye konuştu.