Narkozdan uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Doktor yanlış kulağını ameliyat etti
İstanbul’daki dev üniversite hastanesinde akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Murat Tarakçı, sağ kulağındaki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede yanlış taraf ameliyatı yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre sağ kulak yerine sol kulağına tüp takılan Tarakçı, aynı gün ikinci kez ameliyata alındı. Tarakçı, operasyonların ardından işitme ve denge kaybı yaşadığını belirterek hukuki süreç başlattı.