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Gündem Dehşet! Aracına taş attığı için ezdiği kişi ağabeyi çıktı
Gündem

Dehşet! Aracına taş attığı için ezdiği kişi ağabeyi çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Dehşet! Aracına taş attığı için ezdiği kişi ağabeyi çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği kişiye aracıyla çarpıp çukura uçmuştu. Kameraya yansıyan dehşet verici olaydaki kişilerin kardeş oldukları öğrenildi.

Feci olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, önce elektrik direğine sonra şahsa çarpıp bir inşaatın temel çukuruna uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı.

KARDEŞİ AĞABEYİNİ EZMİŞ!

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı ile ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı. Tartışmayı yaşayan kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi devam eden kardeşlerden 22 yaşındaki S.S.K.'nın, tartıştığı ağabeyi 29 yaşındaki E.K.'ye yaya olarak giderken çarparak inşaatın temel çukuruna uçtukları belirlendi. İnşaat çukuruna uçan araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

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