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Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!'

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Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!'

Ankara'nın Ulus semtinde bir vatandaş otopark işletmecileri tarafından saldırıya uğradığı ve iki lastiğinin bıçakla patlatıldığı anları sosyal medyadan paylaştı.

#1
Foto - Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!'

Ankara’nın Ulus semtinde bugün saat 15.00 sıralarında bir vatandaş ile otopark işletmecileri arasında yaşandığı iddia edilen olayda bir sürücü, aracının iki lastiğinin bıçakla patlatıldığı ve ölümle tehdit edildiği anları görüntüledi.

#2
Foto - Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!'

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" Park ücreti nedeniyle çıktığı tahmin edilen tartışmada otoparkçılar tarafından saldırıya uğrayan vatandaş, yaşanan olayın kamuoyuna duyurulması amacıyla görüntüleri paylaştı.

#3
Foto - Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!'

Görüntülerde sürücü, "5 dakikalığına malzeme bıraktım, benden para istedin" derken, otoparkçı "Seni öldürürüm" diyerek tehdit ediyor.

#4
Foto - Teröristler başkentin göbeğini mesken tuttu: 'Seni öldürürüm!'

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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