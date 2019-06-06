Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29 yaralı!

Diyarbakır'da bir trafik kazasında yolcu minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi, diğer bir trafik kazasında da yolcu minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Minibüs ile otobüs çarpıştı, 20 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Ergani-Çermik kara yolunda Hidayet Ceyhan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı yolcu minibüsü, Yolköprü Mahallesi mevkisinde aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki 21 HD 254 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu, Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs ile otobüs çarpıştı

Diyarbakır- Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BH 535 plakalı yolcu minibüsü Silvan Bulvarı mevkisinde 21 KL 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.