0553 313 94 23

Diyarbakır’da hibe, proje ve eğitim danışmanlık merkezi açıldı

Diyarbakır’da yönetimden hibe, proje ve eğitime kadar birçok güncel meslek konusunda hizmet verecek danışmanlık merkezi açıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 14:01
Diyarbakır’da hibe, proje ve eğitim danışmanlık merkezi açıldı

Diyarbakır’da yönetimden hibe, proje ve eğitime kadar birçok güncel meslek konusunda hizmet verecek danışmanlık merkezi açıldı.


Alanında uzman isimlerin görev yapacağı merkezde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmetleri konusunda kendilerini geliştirmek isteyen gençleri bir çok alanda pratik eğitim imkanı bekliyor. Açılışı yapılan merkeze yeni olmasına rağmen yoğun ilgi olması dikkat çekiyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulan alanlardaki önemli bir açığı kapatacak olan bu merkezin Diyarbakır’da hizmete girmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Diyarbakır’ın yeni yüzü 75 Metrelik yolun üzerinde hizmet vermeye başlayan merkezde insan kaynakları yönetimi, aile işletmelerinde kurumsallaşma, finans danışmanlığı, iş geliştirme, stratejik planlama, pazarlama yönetimi, hibe -proje danışmanlığı, yaşam koçluğu, ilişki koçluğu, aile koçluğu, öğrenci koçluğu, psikolojik danışmanlık, etkili sunum teknikleri ve liderlik eğitimi gibi günümüzde çok ihtiyaç duyulan konularda hem eğitim verilecek hem de danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı onarıldı
    1. Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı..
    2. Orta Asya çadır geleneğinin örneği:..
    3. Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta..
    4. Çöp poşetiyle gelen zihnisinir serinlik
    5. Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan..
    6. Bakan Varank, TEKNOFEST roket..
    7. Fas’ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
    8. Okay Yokuşlu milli takım aday..
    9. Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan..
    10. En ’havalı’ satış
    11. A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı..
    12. Doç. Dr. Kınık herkese açık 'Wifi'..
    13. Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. Sünnet çocukları belediye başkanı ve..
    16. Sokak köpekleri vatandaşların korkulu..
    17. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
    18. Tatil planı yapanlar dikkat! Uzmanlar..
    19. ERGİM 3. Olağan Kongresini..
    20. Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'