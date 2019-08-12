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Diyarbakır’da helikopterli ve drone’lu trafik denetimi

Diyarbakır’da Kurban Bayramının ikinci gününde, helikopterli ve drone’lu trafik denetimi gerçekleştirildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:46
Diyarbakır’da helikopterli ve drone’lu trafik denetimi

Diyarbakır’da Kurban Bayramının ikinci gününde, helikopterli ve drone’lu trafik denetimi gerçekleştirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek icra edilen ve trafik denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılarak, kara yollarında gözlemlenen ihlallerin önlenmesinin amaçlandığı denetimler bayramın ikinci gününde de devam etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Elazığ yolu üzerinde bulunan jandarma ve emniyet trafik noktasını helikopter ve drone ile denetim gerçekleştirdi.



"155 ekip, 47 kontrol noktası ve bin 500 görevli alanlarda"


Diyarbakır il merkezinden başlayarak Elazığ il sınırına kadar yapılan havadan denetim sonunda Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Vali Güzeloğlu, burada bir açıklama yaptı. Vali Güzeloğlu, "Yaklaşık 155 ekibimiz sabit ve hareketli olmak üzere, 47 yol kontrol noktasında görev yapıyor. Bütün görevlilerimiz aslında trafik sorumluluğunun ve duyarlılığının farkında olarak görev yapıyor. Doğrudan da bin 500’e yakın emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz alandalar. Helikopter, drone denetim ve kontrolü, yerde sabit ve hareketli kameralı araçlarımızın denetimi de bayram boyunca sürecek. Trafik sorumluluğumuz sadece bayramlarla sınırlı ve sorumlu bir dönem olmadı. Biz her dönem trafikte bu hassasiyetimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz ama bayramlarda artan yolcu ve araç trafiği şüphesiz bu denetimleri daha görünür kılıyor. İnanıyorum ki devam eden süreçte ülkemiz için çok büyük bir sorun ve kayıp yaşatan trafiği terör olarak tanımlayarak, bu yaklaşımımızla, inşallah gerideki yaşadığımız acıları ve kayıpları yaşamayacağız. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz” dedi.


Daha sonra Vali Güzeloğlu, buradaki yol kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Vali Güzeloğlu, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarını yineledi. Vali Güzeloğlu, yol kontrolü sırasında trafikte kural ihlali yapan babasını uyardığını ve bir süre konuşmadığı söyledi.


Bu sırada bir kız çocuğunun kural ihlali yapan babasına kızdığını ve bir süre konuşmadığını öğrenen Vali Güzeloğlu, çocuğa şapka hediye edip bayram harçlığı verdi.


Vali Güzeloğlu, denetimlerin sorunsuz geçmesini sağlayan jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:46
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