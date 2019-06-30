Diyarbakır’da görülen ebabil kuşları koruma altına alındı Diyarbakır’da nadir olarak görülen 6 yavru ebabil kuşu görüldü.

Diyarbakır’da nadir olarak görülen 6 yavru ebabil kuşu görüldü. Yavru ebabil kuşları, koruma altına alındı.

Diyarbakır’da bir işletmenin saçağında vatandaşlar nadir olarak görülen ebabil kuşlarını buldu. Yavru kuşlar su verilip beslenmelerinin ardından yetkililere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan ebabil kuşlarının bir süre sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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