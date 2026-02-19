Diyarbakır'da gençlere girişimcilik çağrısı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen ‘Sektör-Öğrenci Buluşması’ programı, eğitim ile iş dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Halk Kütüphanesinde düzenlenen seminere Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, KOSGEB İl Müdürü Vedat Güler, iş adamı Mehmet Cansız katıldı. Seminerde konuşan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idareleri ve öğretmenler olarak çocukların bulundukları noktadan en üst seviyeye taşımak için işin teorik kısmını büyük bir gayretle yürüttüklerini söyledi. Subaşı, "Bugün ise bu teoriyi pratikle buluşturmak, sizleri kendi alanlarında etkili ve yetkin insanlarla bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemizde eğitim müdürlüğüne emanet edilmiş 121 bin öğrencimiz var. Her biri bizim için çok kıymetli birer emanettir. Biz inanıyoruz ki emanet, özden daha değerlidir. Bu bilinçle çocuklarımızı sağlıklı, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak geleceğe taşımak adına elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bugünkü çalışmamızın da bu hedefe katkı sunmasını temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

“KOBİ’leri desteleyen bir kurumuz”

KOSGEB İl Müdürü Vedat Güler, KOBİ’lerin gelişimi ve genç girişimcilerin iş kurmaları noktasında çok ciddi destekler verdiklerini söyledi. Güler, "Genç girişimcileri, KOBİ’leri ve yeni iş kurmak isteyen herkesi destekleyen; işin tohum aşamasından büyüme sürecine kadar yanında olan bir kuruluşuz. Sevgili gençler, siz meslek lisesi öğrencileri aslında önemli bir avantaja sahipsiniz. Çünkü okuldan mezun olduğunuzda elinizde bir sanatınız, bir mesleğiniz, bir bilginiz ve bir birikiminiz oluyor. Burada bazılarınız üniversite eğitimine devam edecek, bazılarınız bir iş yerinde çalışacak, bazılarınız ise kendi işini kurmak isteyecek. İşte tam bu noktada hayali olan, fikri olan ve kendi işini kurmak isteyen tüm gençlerin yanında biz varız" şeklinde konuştu.

KOBİ uzmanı Hasan Solmaz, salonu dolduran öğrencilere slayt gösterisi eşliğinde sunum yaptı. Program katılımcılara verilen ödülle sona erdi.

