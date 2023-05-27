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Yerel Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü' gerçekleştirildi
Yerel

Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-27 09:50:00 -
Diyarbakır'da 'Fetih Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Diyarbakır’ın Fethi’nin 1384. yılı dolayısıyla Fetih Camisi’nden, şehit olan sahabelerin kabrinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin "Fetih Haftası" etkinlikleri kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camisi’nde "Fetih Yürüyüşü" dolayısıyla bir araya geldi.

Fetih Cami’nde kılınan sabah namazının ardından tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabelerinmedfun olduğu İçkale’deki Hazreti Süleyman Camisi’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler bayrak ve meşalelerle kortej oluşturdu.

İçkale Sahabe Kabirleri Yanı’nda şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Dicle Üniversitesi Hukuk Dekanı Prof. Dr.Hasan Tanrıverdi Diyarbakır’ın Fethi’ni vatandaşlara anlattı, kentin İslam tarihindeki önemine dikkati çekti.

"Diyarbakır’ımız bir sahabeler kenti"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, fethin gerçekleşmesinde yer alan sahabeleri ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Vali Su, şöyle konuştu: "Diyarbakır’ımız bir sahabeler kenti, 1384 yıl önce bugün Hazreti Ömer’in hilafeti zamanında İyaz Bin Ganem komutasında İslam Ordusu yaklaşık 8 bin kişilik ordu, bunun 1000 kişisi sahabe geliyor Diyarbakır’ımızı fethetmek için. Bugün sabah namazını kıldığımız Fetih Cami’nin olduğu yerde karargahı kuruyorlar. 5 aylık kuşatmadan sonra fethi gerçekleştiriyorlar. O tarihten günümüze kadar Diyarbakır şehrimizde Ezan-ı Muhammedi dinmemiştir. 1071 ile Anadolu’nun kapıları açılmış, Anadolu İslam ile müşerref olmuş ve tarihten bugüne gönderlerimizden Ay Yıldızlı Bayrağımız, minarelerimizden Ezan-ı Muhammedimiz asla dinmemiş, İnşallah kıyamete kadar da bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecektir." (İLKHA)
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