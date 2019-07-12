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Diyarbakır'da felaketin eşiğinden dönüldü! 50 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da bir markette, içinde 50 kişi bulunduğu sırada yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan 50 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:03
Diyarbakır'da felaketin eşiğinden dönüldü! 50 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da 2 katlı marketin et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan markette bulunan yaklaşık 50 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan marketler zincirinin 2 katlı şubesinde çıktı. Müşterilerin içeride olduğu sırada et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede dumanların kapladığı markete, ihbarla çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alıp, bir taraftan içeride bulunanları tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği markette ilk belirlemelere göre 7 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık görevlilerince müdahale edilip, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışanlarının sinir krizi geçirdiği marketteki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

7 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da, 2 katlı marketin et reyonunda saat 11.30'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 13.30'da söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunanlara ayran ve su verildi. Hasar meydana gelen markette soğutma çalışmaları, sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:03
  1. Diyarbakır
  2. Kayapınar
  3. Yangın
  4. tahliye

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