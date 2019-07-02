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Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 45 yaşında bir kişi, tarlanın çitlerini kontrol ettiği sırada geri geri gelen biçerdöveri fark etmeyerek altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:03
Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde 45 yaşındaki şahıs, biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaköy ilçesine bağlı Ambar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tarlanın çitlerini kontrol eden 45 yaşındaki Hikmet Akdemir, bu sırada geri geri gelen biçerdöveri fark etmedi. Biçerdöver sürücüsünün de fark etmediği Akdemir, aracın altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kocaköy Devlet Hastanesi’ne, ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Akdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:03
  1. biçerdöver
  2. Ambar Mahallesi
  3. Hikmet Akdemir
  4. jandarma ekipleri
  5. Kocaköy Devlet Hastanesi
  6. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

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