Diyarbakır'da eve ateş açıp kayıplara karıştılar! Diyarbakır’da 3 kişi, kan davalısının evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kurşunlar yoldan geçen bir taksiye isabet ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan mahallesi 857’nci sokakta iddiaya göre aralarında kan davası bulunan kişinin bulunduğu evin önüne gelen ve birinin gözcülük yaptığı motosikletli 3 kişi tabancayla ateş etti. Evde bulunanlar kurşunlardan korunmak için kendilerini yere atarken, tabancadan çıkan kurşunlar, hareket halindeki bir taksiye isabet etti.

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