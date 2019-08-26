0553 313 94 23

Diyarbakır’da elektrik tellerine takılan güvercini DEDAŞ ekipleri kurtardı

Diyarbakır’da yüksek gerilim hattına takılı olan güvercini vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri kurtardı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
Diyarbakır’da elektrik tellerine takılan güvercini DEDAŞ ekipleri kurtardı

Diyarbakır’da yüksek gerilim hattına takılı olan güvercini vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri kurtardı. Güvercini tellerden kurtardıktan sonra öpen DEDAŞ personelini vatandaşlar alkış çalarak tebrik etti.


Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 512 Sokak Mızrak 10. apartmanı önünde meydana geldi. Yüksek gerilim hattına ait tellere bir güvercinin takılı olduğunu gören vatandaşlar durumu Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, apartmanın önüne gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda önce yüksek gerilim hattındaki enerji kesildi, ardından güvercini kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yüksek gerilim hattına takılı olan güvercini DEDAŞ personeli pense yardımıyla elektrik telini kesip kurtardı.



DEDAŞ personeli kurtardığı güvercini öptü


Kurtarma sırasında DEDAŞ personeli güvercini eline alıp öperek aşağı getirirken, bu sırada yapılan çalışmaları izleyen vatandaşlar alkış çalarak DEDAŞ personelini tebrik etti. Güvercinin veterinere götürülerek tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşama bırakıldığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
    1. Aksaray'da hafif ticari araç şarampole..
    2. Ali Babacan yakın çevresine açıkladı!..
    3. (Özel Haber) Yutularak tüketilen..
    4. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    5. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    6. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    7. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    8. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    9. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    10. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    11. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    12. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    13. Tower Plaza’da sona doğru
    14. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    15. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    16. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    17. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    18. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    19. Ruhani'den "fırsatları..
    20. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    21. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    22. Burdur’da ev yangını
    23. Mersin'de elektrikli bisiklet refüje..
    24. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    25. Diyarbakır’da elektrik tellerine..
    26. Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival..
    27. Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil..
    28. Muhtarlardan kayyuma tam destek
    29. (Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen..
    30. Kadın cinayetlerine karşı radikal..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı