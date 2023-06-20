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Yerel Diyarbakır’da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi
Yerel

Diyarbakır’da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-20 08:30:00 -
Diyarbakır’da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır’da bir eğlence mekanında düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Diyarbakır’da bir eğlence mekanında düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesinde S.A.'nın işletmeciliğini yaptığı içkili eğlence mekanında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silahların bulunduğu, bu ruhsatsız tabancaları iş yeri içerisinde bulunan masa ve dolapların çekmeceleri içerisine gizli bölmeler yapılarak sakladıkları ve bu silahların satışını buradan gerçekleştirdikleri yönünde elde dilen bilgileri değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
14 Haziran’da düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet AK 47 model uzun namlulu tüfek, 3 adet AK- 47 uzun namlulu silaha ait şarjör, 108 adet AK-47 uzun namlulu silah fişeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 215 adet tabanca fişeği, 2 adet pompalı av tüfeği, 37 adet av tüfeği kartuşu, 1 TB kapasiteli Hard Disk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinden emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. tutuklanırken, F.K. ve S.K.’nin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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