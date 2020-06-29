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Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:48:31 -
Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde uyuşturucu bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.

Sürücünün "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca başladı. Bir süre sonra duran ve içindeki 3 kişiden 2'sinin karanlıktan faydalanarak kaçtığı otomobilde 12 kilo 600 gram esrar bulundu.

Yakalanan sürcü F.E'nin ifadesi doğrultusunda bazı adreslere düzenlenen operasyonda firari şüpheliler A.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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