Diyarbakır'da DEVA Partisi'ne şok! Hep birlikte AK Parti'ye katıldılar

DEVA Partisi Bağlar İlçe Teşkilat Başkanı Haşim Çubuk ve teşkilatın yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu 50 kişi, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Bağlar Belediye Başkan Adayı Bedirhan Akyol'un seçim koordinasyon merkezinde tören düzenlendi. Törene AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak ile il ve ilçe teşkilat yöneticileri katıldı.

'Bize katılma kararı aldılar'

Katılımcılara AK Parti rozetini takan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'ın hizmete susamış bir kent olduğunu ve Diyarbakır'a çok ciddi hizmetler yapacaklarını söyledi. Belediyeciliğin siyaset üstü bir hizmet alanı olduğunu belirten Bilden, şunları söyledi:

"Biz, bu dönem cumhurbaşkanımızın da talimatları ve takdirleriyle hizmet belediyeciliğini yapmak için bir araya geldik, söz verdik. Diyarbakır'ımız hizmete susamış bir kenttir. Biz, Diyarbakır'ımıza bu kadroyla, bu ekiple inşallah çok ciddi hizmetler yapacağız. DEVA Partisi'nden bize katılan teşkilat başkanı ve diğer üyeler şunu dile getirdiler; 'Diyarbakır'da AK Parti çok güçlü bir şekilde bu dönem belediyeyi almaya yürüyor ve belediyeyi inşallah alacaksınız' diye beyan ettiler. Böyle olunca da onlar da bir oy bir oydur mantığıyla bize katılım kararı aldılar. Bu bizim için hem teşkilatımız için, hem büyükşehrimiz için hem de Bağlar'ımız için çok kıymetlidir. Diğer taraftan bu amacı taşıyan tüm hemşehrilerimize kapımızın açık olduğunu, tüm hemşehrilerimizin yuvasının AK Parti olduğunu bu vesileyle sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum"

'Gayemiz başarmak'

50 kişilik grupla AK Parti'ye katılan DEVA Partisi Bağlar İlçesi eski Başkanı Haşim Çubuk da, "Milletin gücüyle Diyarbakır belediyelerini AK Parti'ye alacağız. Bizimle birlikte AK Parti'ye katılan tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle ve milletimizin gücüyle Diyarbakır'ın belediyelerini alacağız ve çok güzel hizmetler getireceğiz Diyarbakır'a. Gayemiz başarmaktır" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO