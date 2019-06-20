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Diyarbakır'da dev etçil çekirge görüldü

Diyarbakır'da çiftçiler 25 santimetre uzunluğunda, etçil çekirge buldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:37
Diyarbakır'da dev etçil çekirge görüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çiftçiler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirgenin tarıma zararlı böceklerle beslendiği belirlendi.

"İlk defa görüyoruz"

Çınar'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak köyünde çiftçiler, tarla biçerken, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge ile karşılaştı. Çekirgeyi yakalayan çiftçilerden Mahsun Atlı, bölgede ilk defa böyle bir çekirge gördüklerini söyledi.

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.

"Afrika'da sevilerek yeniliyor"

Satar, “Geceleri aktif olarak avlanan etçil türlerdir. Tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türlerdir. Avlarını yakalamak için ön bacaklarını kıllanırlar. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar vardır. Kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlarlar, aynı cinse ait bazı türler Afrika'da insanlar tarafından sevilerek yenen böcekler arasındadır. Bu dev çekirgeleri merak edenler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi'ne gelerek görebilirler" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:37
  1. Diyarbakır
  2. dev çekirge
  3. tarıma zararlı böcekler
  4. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar
  5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  6. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi

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