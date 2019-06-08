Diyarbakır'da can pazarı! 5'i ağır 35 yaralı Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan pikabın şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan Nevaf Karadağ yönetimindeki 23 HS 005 plakalı pikap, Bismil Tepe kara yolu Yenice Mahallesi İnardı mezrası yakınlarında şarampole devrildi. İki ayrı hastaneye kaldırıldılar Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'si 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine, diğerleri de Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.