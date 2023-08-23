Diyarbakır'da bir tırda 5 ton kaçak et ele geçirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir tırda halk sağlığını tehdit eden 5 ton kaçak et ve sakatat ele geçirdi.

Sağlık ve Zabıta Daire Başkanlıkları ile ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Diyarbakır'a gelen bir tırda kaçak et olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis eşliğinde tırda yapılan aramada, 5 ton et ve sakatatın faturasız olduğunu tespit edildi.

Yapılan incelemede, et ve sakatatın insan sağlığına zararlı olduğunun belirlenmesi üzerine tır şoförü ve etlerin sahibine toplam 18 bin 422 lira ceza kesildi.

Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın, belediye olarak halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, sağlıksız olduğu belirlenen 5 ton kaçak et ve sakatatın imha edildiğini bildirdi. (İLKHA)

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