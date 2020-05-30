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Aktüel

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:28:39 -
Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir polis memuru silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.




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