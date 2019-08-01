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Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında düzenlenen iki operasyonda bir doğal mağara ve iki gözetleme yeri kullanılamaz hale getirildi, bir milyon 289 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:52
Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Hani ilçesinin kuzeydoğusu ile Lice ilçesinin güneybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendi.

Jandarma özel harekat, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 29 Temmuz saat 21.00'de başlatılan iki operasyon, dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir doğal mağara ve iki gözetleme yeri kullanılamaz hale getirildi.

Arazi aramalarında 15 ayrı noktada bir milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri, 3 bin 900 metre su hortumu ve borusu, su motoru, jeneratör ile akümülatör bulundu.

Hint kenevirleri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

​​Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında Hint keneviri ekili tarlanın sulanması amacıyla evinin bahçesinden tarlaya 200 metre su borusu döşeyen N.K. ve E.D ile Hani ilçesindeki adli aramada üzerinde esrar olduğu tespit edilen B.İ hakkında adli işlem başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda 471 kişi ve 42 araç kontrol edildi, 6 kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Kentte son bir ayda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Hint kenevirlerinin sayısı 13 milyon 258 bin 588 köke ulaştı

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:52
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