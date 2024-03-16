Diyarbakır'da bahis operasyonu! Karaktersizler tek tek enselendi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bahis oynatanlara yönelik "Sibergöz-24" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 25 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bahis oynatanlara yönelik "Sibergöz-24" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 25 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bahis çetesini 6 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Takibe alınan bahis çetesi üyeleri, ev ve işyerlerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Çete liderinin Diyarbakır'da yasadışı bahis oynatan çetelere panel adı verilen sistemi sattığı, yakalanmamak için telefon üzerinden iletişim kurmadığı, parayı önceden belirledikleri zamanda elden topladığı siber polisinin araştırmaları sonucu deşifre edildi.
Yasadışı bahis panelini satın alan diğer çete üyelerinin internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldıkları ve siber polisine yakalanmamak için bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları öğrenildi.
"Sibergöz-24" operasyonla çökertilen çete, yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)