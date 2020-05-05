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Aktüel

Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 1'i ağır 22 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 23:42:45 -
Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 1'i ağır 22 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayveri Mahallesi'nde aralarında mera anlaşmazlığı bulunan Akyüz ailesinden 2 grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada aileden yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.


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