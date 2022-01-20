Diyarbakır'da askeri helikopter iki hasta için havalandı
Diyarbakır'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle iki hasta, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Çermik ilçesindeki iki hasta, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.
İlçe merkezinde rahatsızlanan hamile kadın ile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişinin yakınları, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, kar yağışı sebebiyle yolu kapanan ilçeye iniş yaptı.
Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan iki hasta, götürüldükleri Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.