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Diyarbakır’da aracın çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü şoka girdi

Diyarbakır’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 00:49:23 -
Diyarbakır’da aracın çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü şoka girdi

Diyarbakır’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadına çarpan araç sürücüsü ise şoka girdi.



Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Dicle Kent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, karanlık caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark etmeyerek hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık yüz metre yolun ilerisine fırlayarak asfaltın üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Araç sürücü ise kaza sırasından şoka girerken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Kazanın yaşandığı Dicle Kent Bulvarı’nda bazı aydınlatma ışıklarının çalışmadığı ve caddenin karanlık olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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