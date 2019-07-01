Diyarbakır'da araç devrildi: 6 yaralı Diyarbakır'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Nusrettin Canseven idaresindeki hafif ticari araç,Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada sürücü Canseven ile araçta bulunan Bayram ve Azize Canseven, Furkan ve Mesut Kaya ile kimliği henüz öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Azize Canseven'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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