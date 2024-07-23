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Yaşam Diyarbakır’da anız yangını
Yaşam

Diyarbakır’da anız yangını

Yeniakit Publisher
2024-07-23 02:38:00 -
Diyarbakır’da anız yangını

Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yetersiz kaldığı için iki ilçeden takviye ekip gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Tekel Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak kırsal Umur Mahallesi’ne ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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