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Diyarbakır'da alarm! Şüpheli otomobil fünyeyle patlatıldı

Diyarbakır-Silvan karayolunda park halinde bulunan şüpheli bir otomobil güvenlik güçleri tarafından fünyeyle patlatıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:15
Diyarbakır'da alarm! Şüpheli otomobil fünyeyle patlatıldı

Diyarbakır- Silvan karayolunun 6'ncı kilometresinde, bugün öğleden sonra yol kenarına park edilen otomobili gören sürücüler, şüphelenip polise haber verdi. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, karayolunu ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çağırdığı bomba imha uzmanları, inceleme yaptıkları otomobili, fünye yerleştirip, kontrollü şekilde patlattı.

Otomobildeki inceleme sürerken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:15
  1. Diyarbakır
  2. diyarbakır silvan karayolu
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