  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:46:29 -
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde gece aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve Hülya, Mehmet Sait ve Nuri Karataş'ın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı