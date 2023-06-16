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Yerel Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü vahşette yeni gelişme!
Yerel

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü vahşette yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 10:37:00 -
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü vahşette yeni gelişme!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldüğü, 2 kişi yaralandığı olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldüğü, 2 kişi yaralandığı olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgası ile ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 9 kişi hayatını kaybetmişti. İlçeye bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi, 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından köydeki hububat tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmasına havadan da destek verildi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi.

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