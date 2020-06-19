Diyarbakır’da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 60 dönümlük ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Avdalı köyünde dün gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler ekili alanlara ulaştı. İtfaiye ekiplerinin su köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 dönümlük ekili arazi küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.