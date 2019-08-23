0553 313 94 23

Diyarbakır’da 6 aracın kazaya karışmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Diyarbakır’da 6 aracın kazaya karışmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı öğrenildi.


Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzeri Çarıklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun ortasında aniden duran plakası belirlenemeyen bir araç arkadan gelen 6 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Kazaya neden olan sürücü, araçların birbirine çarptığını görünce olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Araçlar, çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan alternatif bir finansman yöntemi daha! Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye girdi
    1. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    2. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    3. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    4. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    5. ABD'de seri katil idam edildi
    6. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    7. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    8. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    9. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    10. Görevden alınan HDP'li başkan..
    11. Yaralı halde bulunan leylek..
    12. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
    13. Meralar kuyular sayesinde suya kavuştu..
    14. Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni..
    15. Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    16. Rus askeri gemisi "Ceasar Kunikov"..
    17. Kilis Belediyesi çalışmalarına hız..
    18. Reflüsü olanlar dikkat
    19. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar..
    20. Altınordu evinde sahne alıyor
    21. “Hz. Süleyman’ın kızıyım” diyerek 13..
    22. Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO’yu..
    23. Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak
    24. YouTube'da Hong Kong protestolarıyla..
    25. Galatasaray Belhanda’dan yoksun çalıştı
    26. Atakum’da ’Kadın Emeği Festivali’
    27. Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin
    28. Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    29. Döviz kurları
    30. Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi