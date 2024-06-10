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Yerel Diyarbakır'da 400 dönümlük ekili arazi yanarak küle döndü
Yerel

Diyarbakır'da 400 dönümlük ekili arazi yanarak küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:33:00 -
Diyarbakır'da 400 dönümlük ekili arazi yanarak küle döndü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 400 dönüm buğday ekili arazi yanarak küle döndü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 400 dönüm buğday ekili arazi yanarak küle döndü.

Yangın, kırsal Karaköy (Gündê Reşo) Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; hasatı yapılmakta olan buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın da etkisiyle kurumuş ekinleri saran yangın giderek büyüdü.

Geniş bir alana sıçrayan yangın sonucu 400 dönümlük buğday ekili arazi ve 50 ton saman tamamen yanarak küle döndü.
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İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da kendi imkanlarıyla yaptıkları müdahaleler sonucu yangın güçlükle de olsa kontrol altına alındı.

Yangında, biçerdöverlerin de zarar gördüğü görüntülere yansıdı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. (İLKHA)

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