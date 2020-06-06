  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da 3 sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:40:20 -
Diyarbakır'da 3 sokak karantinaya alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 sokak karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallelerinde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 3 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçedeki 3 sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilere de test yaptı.

Vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı