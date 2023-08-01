Diyarbakır'da 2 firari yakalandı
Diyarbakır'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kasten Öldürme" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şahıs, düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kasten Öldürme" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şahıs, düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. ile "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y., icra edilen operasyon neticesinde yakalandı.
Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (İLKHA)
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