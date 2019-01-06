Diyarbakır'a gelen İsrailli gazeteciden skandal Türkiye haberi!

İsrailli Kanal 2 televizyonunun Dış Haberler Müdürü Arad Nir, Diyarbakır’a geldi.

Nir, Diyarbakır’da gördüklerini ve görüştüğü insanların görüşlerini haber olarak yayımladı.

Nir’in haberinde, Türkiye ile İsrail arasında sorunlara neden olacak ifadeler yer alıyor. Arad Nir, Kürtlerin Suriye’de DAEŞ’i dize getirdiğini sonra da Trump tarafından yarı yolda bırakıldıklarını, Türkiye’de de büyük bir baskı altında olduklarını ileri sürdü.

İşte o skandal haber

Arad Nir’in haberinin çevirisi şöyle:

“Kürtler devletleri olmayan bir millet. Kararlılıkları ve cesaretleri ile bilinirler. Diyarbakır'ın eski yerleşim yeri olan Sur ilçesi ara sokaklarında çocuklar Kürt bölgesinin baş şehri sayılan bu Güneydoğu şehrinde doğuştan itibaren Kürt milli duygularını özümsemeye başlıyorlar. Bundan 100 sene önce Birinci Dünya savaşı bittiğinde Ortadoğu’yu bölüştürdüler ancak Kürtleri unuttular ve bu millet devletsiz kaldı. Bugün oldukça kalabalık bir toplum olan Kürtler 40 milyon insandır. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de yaşıyorlar. Suriye'de DAEŞ ile savaşırken kendi ülkelerinde de baskıya ve bunalıma maruz kalıyorlar."

Yalan yanlış ifadeler

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, “Biz kendi lisanımızda öğrenim görmek, kendi tarihimizi öğretmek ve özgürce ‘Biz Kürdüz' diyebilmek istiyoruz. Türkiye’de Kürt olmanın bir özelliği yoktur. Kürt Kürt’tür. Ve analisanımız Kürtçedir.” Türk güvenlik güçleri şehirde aleni olarak dolaşırken söyleyeceğiniz her sözcüğü tartarak kullanmak zorundasınız. Ancak İngilizce bilenler bundan fazlasını yapmayı ve söylemeyi kendilerinde hak görüyorlar. “Ben Kürtleri kör ve sağır olarak görüyorum, çünkü devletleri ve temsilcileri yok. Onlar bir şey diyemezler ve konuşamazlar” diyor.

Bunu diyen terör örgütü PKK'ya yataklık yapan biri

Berdan Öztürk'ün hakkında, terör örgütüne yataklık ve vatana ihanet suçlamaları var.

Sur'u silen PKK ama Öztürk yalan cümlelerine devam ediyor

Berdan Öztürk, “Devlet bizim ülkemizi yok etmeye karar vermişti. Ve insanlarımızı katletmeye kararlıydı. Sur'u resmen sildiler. Üç yıl önce burası tamamen yok edildi. İnsanlar zavallı hale getirildiler. İki halk arasındaki politikalar nedeni ile. Politik olarak anlaşamama nedeni ile her şey yok edildi.”dedi.

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