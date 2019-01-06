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Diyarbakır'a gelen İsrailli gazeteciden skandal Türkiye haberi!

İsrailli Kanal 2 televizyonunun Dış Haberler Müdürü Arad Nir, hakkında terör örgütüne yataklık ve ihanet suçlamaları bulunan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile Türkiye konulu skandal bir haber yaptı.

06 Ocak 2019 Pazar 20:59
Diyarbakır'a gelen İsrailli gazeteciden skandal Türkiye haberi!

İsrailli Kanal 2 televizyonunun Dış Haberler Müdürü Arad Nir, Diyarbakır’a geldi.

Nir, Diyarbakır’da gördüklerini ve görüştüğü insanların görüşlerini haber olarak yayımladı.

Nir’in haberinde, Türkiye ile İsrail arasında sorunlara neden olacak ifadeler yer alıyor. Arad Nir, Kürtlerin Suriye’de DAEŞ’i dize getirdiğini sonra da Trump tarafından yarı yolda bırakıldıklarını, Türkiye’de de büyük bir baskı altında olduklarını ileri sürdü.

İşte o skandal haber

Arad Nir’in haberinin çevirisi şöyle:

“Kürtler devletleri olmayan bir millet. Kararlılıkları ve cesaretleri ile bilinirler. Diyarbakır'ın eski yerleşim yeri olan Sur ilçesi ara sokaklarında çocuklar Kürt bölgesinin baş şehri sayılan bu Güneydoğu şehrinde doğuştan itibaren Kürt milli duygularını özümsemeye başlıyorlar. Bundan 100 sene önce Birinci Dünya savaşı bittiğinde Ortadoğu’yu bölüştürdüler ancak Kürtleri unuttular ve bu millet devletsiz kaldı. Bugün oldukça kalabalık bir toplum olan Kürtler 40 milyon insandır. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'de yaşıyorlar. Suriye'de DAEŞ ile savaşırken kendi ülkelerinde de baskıya ve bunalıma maruz kalıyorlar."

Yalan yanlış ifadeler

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, “Biz kendi lisanımızda öğrenim görmek, kendi tarihimizi öğretmek ve özgürce ‘Biz Kürdüz' diyebilmek istiyoruz. Türkiye’de Kürt olmanın bir özelliği yoktur. Kürt Kürt’tür. Ve analisanımız Kürtçedir.” Türk güvenlik güçleri şehirde aleni olarak dolaşırken söyleyeceğiniz her sözcüğü tartarak kullanmak zorundasınız. Ancak İngilizce bilenler bundan fazlasını yapmayı ve söylemeyi kendilerinde hak görüyorlar. “Ben Kürtleri kör ve sağır olarak görüyorum, çünkü devletleri ve temsilcileri yok. Onlar bir şey diyemezler ve konuşamazlar” diyor.

Bunu diyen terör örgütü PKK'ya yataklık yapan biri

Berdan Öztürk'ün hakkında, terör örgütüne yataklık ve vatana ihanet suçlamaları var.

Sur'u silen PKK ama Öztürk yalan cümlelerine devam ediyor

Berdan Öztürk, “Devlet bizim ülkemizi yok etmeye karar vermişti. Ve insanlarımızı katletmeye kararlıydı. Sur'u resmen sildiler. Üç yıl önce burası tamamen yok edildi. İnsanlar zavallı hale getirildiler. İki halk arasındaki politikalar nedeni ile. Politik olarak anlaşamama nedeni ile her şey yok edildi.”dedi.

odatv

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 20:59
  1. Diyarbakır
  2. Ağrı
  3. PKK
  4. PKK elebaşı Abdullah Öcalan
  5. İsrail

YORUM YAZ

  • T.C DEVLETI NEREDESIN?T.C DEVLETI NEREDESIN?17 dk önce
    pkk-mosad/israil el ele Diyarbakir'da programyapabiliyorsa T.C devleti NEREDE NE iS YAPIYOR?
  • Eyüp KARAEyüp KARA21 dk önce
    Aynisini bizim gazeteciler yapsa iceri girerler
  • haydi oradanhaydi oradan21 dk önce
    senin nerden devletin olacak bedava devlet mi olur gel burada yaşa sonrada bedavadan ayrı devlet iste, haydi oradan biz bu ülkeyi imanla ve kanla kurduk peşkeş çekmek için kurmadık begenmiyorsan istediğin yere gitmekte serbestsin.Bu bayrak altında yaşayan bayrağa ve vatanasaygılı oldukçaeşitttir ama saygısı olmayanlara eşitlik olamaz
  • hakhak29 dk önce
    bır terörde var sızsınız sız nedır bu kürt dusmanlığınız and olsunkı allah yaratı kürt allah yarattı derdın varsa gıt allaha sor ısyanı yapın artık yeterbebı devlet bu ulkeyı bvursa oyle bı posyona getırmışişkı bu serefsız paçavralar içerden vurcaklar önce yanı yanı kürtlerı düşman etı kendıne dedelerımız canakkalede savastı ama şimdı bız kürtler uyanc duyoruz asıl düşman bunlarmış o gunler bı daha gelsın artık yeter kürt kulanamasınzı
  • mehmet önenmehmet önen32 dk önce
    Biz gidip israilde (ESASINDA FILISTIN) böyle bir TV haberi yapabilirmiyizmossad izin verirmi acep.

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