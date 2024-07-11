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Medya Di̇yarbakır’a atandı eski̇ vali̇, ne olacak bu Sözcü’nün hali
Medya

Di̇yarbakır’a atandı eski̇ vali̇, ne olacak bu Sözcü’nün hali

Yeniakit Publisher
2024-07-11 12:08:00 -
Di̇yarbakır’a atandı eski̇ vali̇, ne olacak bu Sözcü’nün hali

Geçmişte Elazığ ve Van’da valilik yapan Murat Zorluoğlu, bu kez Diyarbakır’a atandı. Sözcü, Zorluoğlu’nun bir dönem belediye başkanlığı yapmış olmasını bahane ederek, “Tekrar aday gösterilmedi ama vali yapıldı” algısı oluşturarak, liyakatsiz bir atama olduğunu savundu.

 yeniakit.com.tr 

Algı dolu operasyonel haberleriyle mütedeyyin insanları hedef göstermekten geri durmayan Sözcü, bu kez Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu üzerinden skandal bir yayına imza attı. 

Haberde, Zorluoğlu’nun  bir dönem Trabzon Belediye Başkanlığı yaptığı, AK Parti tarafından tekrar aday gösterilmediği, “buna rağmen” vali olarak atandığı yazıldı. 

Atamanın liyakatli olmadığı algısı oluşturmaya çalışan Sözcü, Zorluoğlu’nun belediye başkanlığından önce valilik yaptığı gerçeğini gizledi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zorluoğlu, Trabzon Belediye Başkanlığı yapmadan önce Elazığ ve Van’da valilik yapmıştı. 

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Yorumlar

şüayıp

Yalana,iftiracılara meslekten men cezası verilmelidir ki toplum rahat etsin

Heidelberg

Bu YAHUDININ sionizmin sözcusu Su pislik lagim cukuru pacavrayi Devlet niye kapatmaz........ Kapatimuyorsaniz ..kayyum atayin .......osandik biktik ....
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