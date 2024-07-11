Di̇yarbakır’a atandı eski̇ vali̇, ne olacak bu Sözcü’nün hali
Geçmişte Elazığ ve Van’da valilik yapan Murat Zorluoğlu, bu kez Diyarbakır’a atandı. Sözcü, Zorluoğlu’nun bir dönem belediye başkanlığı yapmış olmasını bahane ederek, “Tekrar aday gösterilmedi ama vali yapıldı” algısı oluşturarak, liyakatsiz bir atama olduğunu savundu.
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Algı dolu operasyonel haberleriyle mütedeyyin insanları hedef göstermekten geri durmayan Sözcü, bu kez Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu üzerinden skandal bir yayına imza attı.
Haberde, Zorluoğlu’nun bir dönem Trabzon Belediye Başkanlığı yaptığı, AK Parti tarafından tekrar aday gösterilmediği, “buna rağmen” vali olarak atandığı yazıldı.
Atamanın liyakatli olmadığı algısı oluşturmaya çalışan Sözcü, Zorluoğlu’nun belediye başkanlığından önce valilik yaptığı gerçeğini gizledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Zorluoğlu, Trabzon Belediye Başkanlığı yapmadan önce Elazığ ve Van’da valilik yapmıştı.