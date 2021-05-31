Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu TOKİ konut kura sonuçları TOKİ Yenişehir Üçkuyu kura sonucu sorgulama

TOKİ Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 50 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu'da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Yenişehir Üçkuyu TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Konut belirleme kurası kapsamında TOKİ Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 ile 3+1 konut hak sahibi belirlendi. Hak sahibi olarak belirlenen kişilerin sıralı tam listesi TOKİ üzerinden yayımlanacak. Yine e devlet üzerinden de kimlik numarası ile TOKİ Kura sonucu sorgulama yapılabilecek.

Sevda Dikici

Fatma Kaplan

Meliha Arıtekin

Feyza Kaya

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