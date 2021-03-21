Diyarbakır ve Van'da rezalet görüntüler! HDP'nin nevruz kutlamalarında PKK ve Öcalan paçavraları açıldı
Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP tarafından organize edilen nevruz kutlamaları denetim eşliğinde gerçekleşirken, Diyarbakır'daki kutlamalarda yasak olmasına rağmen Öcalan posteri ve PKK bayrağı açıldı.
Van Valiliği, HDP'nin düzenleme talebinde bulunduğu nevruz kutlamalarına izin verdi.
Valilik'ten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapılıyor.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.
HDP'li vekiller katıldı
Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katılıyor.
Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.
Diyarbakır'da PKK paçavrasıyla kutlama
Nevruz kutlamalarında PKK bayrağı dalgalandırılmasının yasaklanmasına rağmen, HDP bayraklarıyla birlikte terör örgütünün bayrağının da dalgalandığı görüldü.
Teröristbaşı öcalan posteri açıldı
HDP tarafından düzenlenen kutlamalara katılan bir grubun, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak fotoğraf çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.