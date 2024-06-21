Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınları hakkında soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin ölümüne neden olan anız yangınları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO