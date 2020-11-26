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Aktüel Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan tarihi kiliseye ziyaret
Aktüel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan tarihi kiliseye ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:58:59 -
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan tarihi kiliseye ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesindeki Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti.

Beraberinde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile kiliseye gelen Karaloğlu, görevli Saliba Açiş'den kilise hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Karaloğlu, tarihi kilisenin milattan sonra 3. yüzyıldan kalan dini yapılardan biri olduğunu belirterek, 2005 yılında restore edildiğini söyledi.

Geçmişte bu kilisenin Süryani cemaatinin patriklik merkezi olarak da kullanıldığını ifade eden Karaloğlu, "Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan kutsal hacın bir parçası da bu kilisede yer alıyor. İnanç bakımından önemli merkezlerden biri. Kilisede Süryanice çok sayıda el yazması kitap bulunuyor. Ayrıca kilisenin kütüphanesinde çok sayıda Süryani eser var. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile işbirliği yaparak bu eserlerin dijital ortama aktarılmasını planlıyoruz." dedi.

Karaloğlu, kilisenin mezarlık bölümünde belediye olarak bir ay önce temizlik çalışması yaptıklarını dile getirerek, kilisenin güvenlik kamerası sistemini yenileyeceklerini bildirdi.

Meryem Ana Kilisesinin Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Burayı korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi. Cemaat ile iş birliğine devam edeceğiz." diye konuştu.


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