Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: Koronavirüste sağlık yatırımlarının büyük avantajını yaşıyoruz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu "Şüphesiz ki yaşanılan süreç hepimiz için öğreten, değiştiren ve dönüştüren bir süreç oldu. Tüm dünya bugün koronavirüsün tehdidi altında. Ülkemizde ise sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımızın güçlü işbirliği ile toplumun en az zararı görmesi için gece gündüz mücadele veriliyor. Bu arada altını çizmek gerekir ki Türkiye dünya çapında bir sosyal devlet olmanın en mükemmel örneğini sergiliyor." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı sağlık yatırımlarının avantajını yaşıyoruz'

"Koronavirüsle mücadele sürecinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda ülkemize kazandırdığı sağlık yatırımlarının büyük avantajını yaşıyoruz." diyen Vali Güzeloğlu, "Sayın Sağlık Bakanımızın önderliğindeki Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler, dünya çapında örnek bir uygulama modeli ortaya koydu. Öte yandan sayın İçişleri Bakanımızın güvenlik konusunda aldığında genel tedbirler ve Türkiye'de vatandaşlarımızın koronavirüs salgınından en az zararı görmesine katkı sağladı. Diyebilirim ki tüm kamu kurumlarımız ile birlikte güç ve gönül birliği içindeyiz. Diyarbakır da bu sürecin en başarılı yürütüldüğü illerinden birisi." ifadelerini kullandı.

'Diyarbakır'daki mücadele süreci örnek teşkil ediyor'

Diyarbakır'daki koronavirüsle mücadelenin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirten Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'daki koronavirüsle mücadele sürecini başarılı bir şekilde yürütmemizin en önemli sebebi kentle ilgili kararlarımızı toplumun tüm kesimlerini temsil eden STK'lar ile istişare halinde alıyor olmamız. Koronavirüs ülkemizde ilk tespit edildiği anda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kenti dezenfekteye başladık. Vatandaşlarımızla talepte bulunan tüm kuruluşlara günlük en az yüz bin maske temin ediyoruz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

'Vefa destek grubumuz yaşlılarımızın hizmetinde'

Diyarbakır'da bini aşkın Vefa Sosyal Dest Grubu görevlisinin 24 saat aralıksız çalıştığını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençlerimiz için bir dizi etkinliklerimiz var. Özellikle yaşlılarımıza hayata tutunmalarını sağlayacak sosyal destekler veriyoruz. Yine Diyarbakır'da psikolojik sosyal destek hattımız var. 24 saat çalışıyor. Talepleri halinde vatandaşlarımıza psikolojik destek veriliyor. Diyarbakır genelinde bini aşkın kamu görevlisinin 24 saat esası ile görev yaptığı sosyal destek gruplarımız var. Diyarbakır'da bir firmamız da Vefa Sosyal Destek gruplarına 31 adet araç verdi. Diyarbakır kamu görevlisinden vatandaşına birbirine kenetlenerek bu zor süreçte mücadele veriyor." dedi.

'Kimse çaresiz ve sahipsiz değil'

Koronavirüs sebebi ile işini kaybeden dar gelirli hiç kimsenin yalnız bırakılmadığına dikkat çeken Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu zor süreçte hiç kimse çaresiz ve sahipsiz değil. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bizim her ay 10 bin aileye gıda paketi dağıtımımız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 ay kadar yetecek kuru gıda desteği sağlıyoruz. Yine her ay en az 10 bin aileye temizlik hijyen paketi dağıtıyoruz. Bu paketlerin içinde sabunundan deterjanına, ortam dezenfektanından maskesine kadar birçok ürün var. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs salgını sebebiyle işini kaybeden ailelere aylık 1000 TL maddi katkıda bulunuyoruz. Bu yardım devletin bin liralık yardımının haricinde belediyemiz tarafından sunulan bir hizmet." ifadelerini kullandı.

'Diyarbakır'ı güzel yarınlara taşıyacağız'

Vatandaşlara sosyal izolasyon çağrısında bulunan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Devlet vatandaşı için 24 saat esası ile çalışırken vatandaşlarımızın bize verebileceği en büyük katkı sosyal izolasyona uygun davranmak. Biz bu süreçte vatandaşımızdan sadece kurallara uymasını istiyoruz. Biz bize yeteriz ve bu musibeti yeneriz. Lütfen önümüzdeki şu 2-3 haftayı sorumlulukla geçirelim. Diyarbakır'ın gelişme ve kalkınmasında sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteği çok önemli. Projelerimiz vardı. Onları şimdilik bekletiyoruz. Bu virüs tehlikesini atlattıktan sonra bunların hepsinin hayata geçirilmesi Diyarbakır için de Türkiye için de çok kazançlı bir süreç olacaktır. Diyarbakır Dicle'nin kıyısında, tarihin her döneminde sınırların ötesini etkileyen bir tarih, bir kültür, bir ticaret, bir eğitim, bir ilim-irfan şehridir. 639'dan bu yana İslam'la şereflenmiş ve Anadolu topraklarında o günden bu güne İslam'la bugüne gelen Peygamber ve Sahabe şehridir. İnşallah koronavirüs salgını geride kalacak ve Diyarbakır'ı bu kültürel zenginlikleri ile güzel yarınlara taşıyacağız. Rabbim hiçbirimizi mahçup etmesin."

Terörle mücadele

'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek'

Terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye terör ve teröristle mücadelesini son terörist etkisiz hale gelinceye kadar kararlılıkla sürdürecektir. Diyarbakır bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terör belasını en aza indiren ve bir huzur beldesi haline gelen süreç içerisindedir. Diyarbakır, bir diyar-ı huzur özelliğini yeniden kazanmıştır. Biz terörle mücadelede en büyük desteği terörün en büyük bedelini ödeyen bölge halkından alıyoruz. PKK ve uzantıları, bu bölgeye ve bu bölge insanına en büyük kötülüğü yapan dünyanın gördüğü en hain ve en büyük terör organizasyonudur. Biz bu mücadelede milletimizden aldığımız destek ve Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile büyük bir başarı elde ettik. Tabii ki bunu ifade ederken bu mücadelenin ölümsüz kahramanlarını Şehitler Tepesi'nin dipdiri olan şehitlerini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Her birinin emaneti, bugün bizim mesuliyetimizdir. Aynı safta şehadete erişen kahramanların yanında gazaya ve gazilik şerefine erişen gazilerimizden de Rabbim razı olsun. Bugün Diyarbakır'daki sosyal hayatın içerisinde terörün etkileri en aza inmiş düzeydedir."

'Tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan Rahmet diliyorum'

"Geçtiğimiz hafta Kulp ilçemizde çocuklarının rızkı için çalışan işçi kardeşlerimiz PKK'lı alçaklar tarafından hunharca katledildi. Arkalarında 21 yetim bıraktılar. Biz o gün de söyledik. Kanları yerde kalmayacak ki kalmadı da. 5 kardeşimizle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."