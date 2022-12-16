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Gündem Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı
Gündem

Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı

Diyarbakır Valiliği, Çevik Kuvvet minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 9 polisin hafif yaralandığını, 2 gözaltı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 07:59:00 -
Diyarbakır Valiliğinden bombalı saldırı açıklaması: 9 yaralı, 2 gözaltı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamakta olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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