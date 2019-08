Diyarbakır takımları arasındaki dostluk maçı iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor kulübü, kamuoyunda bir süre önce gündeme gelen sezon öncesinde planlanan Diyarbekirspor-Amed Sportif Faaliyetler dostluk karşılaşması hakkında açıklama yaptı.

Onursal başkan Feyzi İlhanlı’nın imzasıyla kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada spor kamuoyu ve taraftarların sosyal medyada gündeme getirdiği dostluk müsabakası için kulüp olarak olumlu yanıt verildiğini ancak Amedspor yönetiminin bu çağrıya şu ana kadar her hangi bir cevap vermediği gibi açıklama da yapmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Kulübümüz genelde ülkemizdeki tüm spor kulüpleriyle, özelde ise bölge kulüpleriyle yakın ilişkilere ve dostluğa önem vermektedir. Kentimizin takımı olan Amedspor’u kardeş camia olarak görmekteyiz. Bilindiği üzere bir süre önce sosyal medya üzerinden her iki kulübe de dostluk maçı için spor kamuoyu ve taraftarlar tarafından çağrı yapıldı. Kulübümüz bunun üzerine dostluk maçı için hazır olduğunu dile getirmiş olup bu durumu Amedspor yönetimiyle paylaşmıştır. Ancak şu ana kadar Amedspor yönetiminden her hangi bir cevap gelmediği gibi Amedspor yönetimi tarafından kamuoyuna açıklama da yapılmamıştır. Bunun cevabını ancak Amedspor yönetimi verebilir. Diyarbekirspor olarak kadim kentimizin yararına olacak her projede ve oluşumda kayıtsız-şartsız yer almaya hazır olduğumuzu altını çizerek beyan ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak gerekli değerlendirmeyi ve takdiri çok değerli spor kamuoyuna ve taraftarlara bırakıyoruz. Yönetimler gelip geçicidir, bizler de bugün varız yarın olmayacağız. Ancak Diyarbakır kentimiz ve güzide kulüplerimiz hep olacaktır. Hiç kimse, hiç bir güç Amedspor ve Diyarbekirspor’un arasına giremez,dostluğumuzu bozamaz. Kişilerin kişisel hesapları ve planları varsa kendilerini ilgilendirir, camiaları bağlamaz. Aksini düşünenler varsa kaybeden kendileri olacaktır. Bu vesile ile başta kardeş kulübümüz Amedspor olmak üzere tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyoruz” denildi.