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Diyarbakır protokolü halkla bayramlaştı

Diyarbakır protokolü, bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:25
Diyarbakır protokolü halkla bayramlaştı

Diyarbakır protokolü, bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.


DSİ sosyal tesislerinde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte protokol, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak Kurban Bayramlarını kutladı. Bayramlaşma etkinliğinde bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır halkının Kurban Bayramını kutladıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bugün burada aynı ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz, şehit ve gazi derneklerimizin değerli yöneticileri, hizmet etmekten büyük bir şeref duyduğumuz peygamberler ve sahabeler şehri aziz Diyarbakır’ın güzel insanları mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramı, birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ederken bu bayramın başka ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi ile dünyaya huzur, barış ve kardeşlikler getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Böylesi güzel birlik ve beraberlik ortamında en büyük zenginliğimiz olan bu birlik ve beraberliğimizin tıpkı bayram olduğu gibi her zaman gelişerek devam etmesini diliyorum. Diyarbakır’dan bir bayramı idrak ederken şüphesiz huzur ve güven ortamında bayramı yaşarken en değerli varlıklarını canları ile bu huzur ve güven ortamını, devlet ve bütün kutsal değerleri bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.



Eren Bülbül ve Yasin Börü de anıldı


Vali Güzeloğlu, 11 Ağustos 2017’de Maçka’da teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve kurbanlık et dağıtırken teröristlerce katledilen Yasin Börü ile bombalı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın oğlu Eren Şahin Eronat’ı da andı. Vali Güzeloğlu, “Trabzon’da evladımız Eren Bülbül’ün şehadet günü bugün rabbim mekanını cennet melekleri yoldaş eylesin Eren’e. Yine aramızda bulunan milletvekilimiz Oya hanımefendinin yine aynı PKK ihanetinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği hain bombalı saldırıda yanındaki arkadaşları ile şehadete eren Eren’e ve yine bir Kurban Bayramında Diyarbakır’da fakir ve gariplere yardım ederken, onların kapısını çalarken, aynı ihanet şebekeleri tarafından şehit edilen Yasin Börü’ye de rabbim rahmet eylesin. Her üçü şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.


Program daha sonra basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:25
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